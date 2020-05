Covid-19 et surenchère au Bénin: le gouvernement annonce des sanctions

Dans un communiqué rendu public ce mercredi 06 mai 2020, le ministre de l’industrie et du commerce a mis en garde les commerçants contre la surenchère annoncé au lendemain de la mise en oeuvre du cordon sanitaire.

Au Bénin, depuis la mise en place du cordon sanitaire, il a été observé de la surenchère sur les produits de première nécessité, tels que le riz, le gari, le maïs, l’huile, le sucre, le savon, la tomate, le mil, le haricot et le bétail. Et pourtant, la circulation des vivres n’était pas concernée par cette mesure. Une telle spéculation, qui fragilise le panier de la ménagère, ne saurait être tolérée par le gouvernement.

« Toutes les dispositions sont prises pour sanctionner avec la dernière rigueur tout commerçant qui se donnerait à une telle pratique déloyale », a annoncé la ministre de l’industrie et du commerce dans son communiqué. A cet titre, elle compte sur le sens de responsabilité de chaque commerçant et invite les uns et les autres à soutenir le gouvernement dans les efforts qu’il fait pour éviter la propagation de Covid-19 au Bénin.