Covid-19: Créer une « Europe de la santé doit devenir notre priorité », Emmanuel Macron

Le président français, Emmanuel macron, et la chancelière allemande, Angela Merkel, se sont entretenus, ce lundi, en visioconférence sur la réponse commune de l’Union européenne contre le coronavirus.

Pro-européen et ardent défenseur de la mondialisation, Emmanuel Macron a réaffirmé une nouvelle son engagement à apporter une riposte commune à la crise sanitaire qui secoue le monde, notamment, l’Europe.

« Notre volonté est de doter l’Europe de compétences très concrètes en matière de santé. Avec des stocks communs de masques et de tests, des capacités d’achats communes et coordonnées pour les traitements et les vaccins, des plans de prévention partagés des épidémies, des méthodes communes pour recenser les cas. Cette Europe de la santé n’a jamais existé, elle doit devenir notre priorité« , a déclaré le président français devant la presse.

Pour le chef de l’Elysée, l’Europe a été prise en défaut au début de cette crise. « D’abord parce que la compétence sanitaire n’est pas une compétence communautaire. Et donc nous ne devons pas demander à la Commission ce qui n’est pas de sa compétence« , a souligné Emmanuel Macron, en mettant aussi en cause « les réflexes nationalistes » de certains pays.

Pour finir, Macron s’est aussi félicité des actions remarquables et des gestes de solidarité très concrets de certains pays « qui ont donné un visage humain » à l’Europe. Il a rappelé qu’environ 200 malades français avaient été pris en charge dans des hôpitaux de pays voisins comme l’Allemagne, la Suisse ou le Luxembourg. Avec Angela Merkel, un accord franco-allemand a été présenté, à cet effet, pour rendre plus efficace la riposte des 27.