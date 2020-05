Covid-19: confinement prolongé d’un mois à New York

Andrew Cuomo, le gouverneur de l’Etat de New York, a prolongé d’un mois les mesures de confinement en vigueur, pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Par décret, daté du 14 mai, le gouverneur de New York, Cuomo Andrew, a prolongé le confinement, qui expirait ce vendredi. Cette prolongation ne tient pas compte de cinq régions, les moins peuplées de cet Etat de 20 millions d’habitants. La capitale économique américaine a recensé plus de 20.000 morts de Covid-19.

A LIRE AUSSI: Covid-19: les écoles publiques de New York fermées jusqu’à la fin de l’année scolaire

Aux Etats-Unis, l’Etat de New York reste le plus touché par la maladie, alors que le pays est passé au premier rang, en terme de contaminations et de morts, devant des pays européens, dont le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie et la France. La virulente propagation du virus, qui continue sur le sol américain, n’a pas empêché Donald Trump d’engager un nouveau bras de fer avec la Chine sur les origines du virus. Jeudi, il a menacé de rompre les relations avec l’empire du milieu.