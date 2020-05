Covid-19 – Communales 2020 : Désiré Vodonou défie le gouvernement de Patrice Talon

Alors que le Bénin continue d’enregistrer des cas de coronavirus et que les mesures ont été mises en place par le gouvernement pour éviter et/ou ralentir sa propagation, certains hommes politiques de peu de foi osent braver allègrement les dispositions gouvernementales sans se soucier d’être inquiéter par les autorités.

C’est inconcevable, c’est regrettable et inadmissible dans un pays qui se respecte que de tels actes se produisent sans qu’aucune réaction des autorités ne se fasse sentir. Revenu selon les informations, du Ghana mercredi, l’homme d’affaire béninois Désiré Vodonou, s’est retrouvé, par la force des choses, dans son village natal Cana, dans le département du Zou au centre du Bénin. Une localité qui est située hors du fameux cordon sanitaire instauré par le gouvernement par mesure de sécurité.

C’est donc déjà une première infraction grave et inadmissible pour le béninois lambda et, normalement pour les autorités. Le Ghana est un pays à haut risque en ce qui concerne le Covid-19 et sans même observer de période de quarantaine obligatoire comme exigé, il rentre dans son village (hors du cordon sanitaire) et y tient un meeting.

Le comble, Vodonou, membre du Bloc Républicain, se croit plutôt tout permis et rassemble des dizaines de personnes pour un meeting politique sans aucun respect des règles de distanciation sociale. Pas de masque, pas de distanciation sociale entre ses partisans, et cela au vu et au su de tous, la vidéo ayant circulé sur les réseaux sociaux.

Soit il s’agit d’un acte d’ignorance et de stupidité exacerbant, soit il s’agit simplement d’une preuve de défiance claire des directives du gouvernement. Dans l’un ou l’autre des cas, nul n’a le droit de mettre en danger la vie des autres par des actes vidés de tout leur sens et conscience. Il serait de bon ton que les autorités policières fassent leur boulot et lui adressent une convocation immédiatement à défaut d’aller le chercher à son domicile comme ils savent si bien le faire.

6000 francs CFA, c’est le prix fort que doit payer un citoyen arrêté sans masque ; pour les commerçants, le prix est plus lourd car ils sont contraints à rester hors ou dans le cordon sanitaire, ne pouvant donc plus exercer leurs activités comme il se doit. Pourquoi l’application de la loi serait-elle différente selon la personne ?

Plusieurs observateurs ont indiqué que si Vodonou faisait partie d’un parti d’opposition, avec cet affront au peuple, il serait déjà interpellé. Une analyse qui pourrait malheureusement être confirmée et avoir tout son sen si l’auteur de ces faits mettant en grave danger les citoyens déjà inquiets, n’est pas à son tour, inquiété.