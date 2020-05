Covid-19 au Cameroun: le don de Maurice Kamto rejeté par le ministre de la santé

Au Cameroun, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le don de de Maurice Kamto a été rejeté par le ministre de la santé. selon communicant du RDPC Bernard Mbougueng , le refus s’explique par le caractère minime du don.

Bernard Mbougueng s’en est pris ouvertement au Mouvement RDPC de Maurice Kamto dans un entretien à ABK Radio. Il a accusé le parti de Maurice Kamto de chercher à mener une révolution au Cameroun. «Le MRC qui était avant Mouvement pour la Renaissance du Cameroun est devenu Mouvement pour la Révolution du Cameroun parce qu’il s’est doté d’une milice comme la BAS», a dénoncé Bernard Mbougueng.

Interrogé sur le rejet du don fait par Maurice Kamto dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, il estime que si le ministre de la Santé n’a pas réceptionné le don c’est parce que Maurice Kamto est un provocateur. « Le don de Maurice KAMTO était insignifiant, ce n’est rien par rapport à ce que d’autres donnent. On a refusé de prendre le don de Monsieur KAMTO parce que c’est un provocateur. (…) Il faut que le MRC redevienne un parti politique, et non un mouvement insurrectionnel… Survie Cameroon n’a aucune personnalité juridique », a t-il expliqué dans son entretien cité par actucameroun.

En effet, pour contribuer à la riposte contre l’épidémie de coronavirus, Maurice Kamto a décidé de faire un don de 10 000 masques barrières, 6 800 masques chirurgicaux et 950 tests de dépistage du Covid-19. A en croire les autorités sanitaires, sa structure Survie Cameroun n’est pas homologuée.