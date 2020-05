Covid-19 au Burkina Faso: le gouvernement distribue de l’argent aux ménages vulnérables

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus, le gouvernement burkinabé a pris des mesures sociales, dont l’appui financier aux personnes vulnérables. Selon les autorités, l’initiative « CASH transfert » lancée, ce jour, à Ouagadougou, par la ministre Laurence Ilboudo-Marchal est estimée à environ 2 milliards 580 mille francs CFA sur une durée de 3 mois, de mai à juillet 2020. La mise en œuvre sera exécutée par le Projet flets sociaux, financé par la Banque mondiale.

Selon la ministre, le « CASH transfert » constitue à un transfert monétaire de 20.000 F CFA à 3.000 ménages pauvres, directement touchés par la COVID-19, du transfert monétaire à 20.000 vendeuses de fruits et légumes vulnérables des marchés des communes de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, et leurs périphéries, du transfert monétaire à 20.000 autres ménages vulnérables des communes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso et leurs périphéries. Le projet sera élargi à 50.000 ménages vulnérables des zones rurales touchées, si le virus devrait se propager dans tout le Burkina Faso.