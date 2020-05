Covid-19 au Burkina Faso: des étudiants en confinement portés disparus

Ce mardi 19 mai 2020, le gouvernement burkinabé lance la recherche de 20 étudiants, portés disparus, alors qu’ils étaient en confinement dans un hôtel. Selon le communiqué gouvernemental, les concernés font partie des 208 étudiants venus du Niger.

Du retour du Niger et mis en confinement dans un hôtel, à Ouagadougou, en raison de la Cobid-19, 20 étudiants désertent les lieux sans le prélèvement du jour 14 (J14). Selon les autorités, ces étudiants, qui sont depuis quelques heures dans la nature, constituent un risque de propagation du Coronavirus et peuvent développer, à tout moment, la maladie.

Pour éviter qu’ils mettent en danger leur propre vie et celle des autres citoyens, le gouvernement les invite à rejoindre immédiatement leurs lieux de confinement pour la poursuite de la prise en charge. « Toute personne connaissant ces étudiants est priée d’informer les services de sécurité aux numéros d’appel 16 et 17 et la cellule d’alerte COVID-19 au 3535 », précise le communiqué. Il faut rappeler qu’à la date du 17 mai 2020, le Burkina Faso compte 806 cas confirmés de Covid-19, dont 655 guérisons.