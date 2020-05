Covid-19 au Bénin: voici le nouveau bilan avec une hausse de cas et de guérison

Ce jour 26 mai, les autorités sanitaires du Bénin en charge de la gestion de la pandémie du coronavirus ont présenté un nouveau bilan. Ceci fait état d’une augmentation du nombre de cas (17), mais aussi du nombre de guérisons (34).

A la date du 23 mai 2020, le Bénin comptait un total de 191 cas confirmés avec 106 personnes sous traitement, 82 personnes guéries et 03 décès. Selon le nouveau bilan présenté ce jour 26 mai 2020, par les autorités sanitaires, le Bénin compte à ce jour, sur la période allant du 3 au 25 mai 2020, 208 cas confirmés, soit une augmentation de 17 nouveaux cas, 118 cas de guérisons, présentant ainsi une hausse de 34 autres guérisons et 87 personnes sous-traitements. Au Total 28.179 tests ont été réalisés, dont : 14.028 PCR et 14.151 TDR.

Quant au nombre de décès, cela n’a pas varié, c’est-à-dire toujours de 3. Ainsi, les autorités sanitaires, une fois encore, demande à tous les Béninois de respecter les gestes barrières afin d’éviter la propagation du virus.