Covid-19 au Bénin: point des dons reçus au 30 avril 2020

Le gouvernement béninois continue de recevoir des dons en nature et espèces dans la cadre de la riposte contre la pandémie du Coronavirus. À la date du 30 avril 2020, près de 1,9 milliards de FCFA ont été collectés comme dons financiers.

Les personnes de bonne volonté, les entreprises privées et des institutions, continuent de prêter mains fortes au gouvernement dans la lutte contre la crise sanitaire. Après le point effectué le 24 avril dernier, une somme supplémentaire de 219 958 817 FCFA a été reçue; ce qui porte le montant total reçu, à la date du 30 avril, à 1 887 785 807 FCFA.

En ce qui concerne les dons en nature, plusieurs structures ont donné des équipements médicaux, des médicaments et autres éléments pour la prise en charge des personnes touchées par le Coronavirus. Une fois encore, le gouvernement remercie les donateurs et rappelle que les dons financiers sont reçus via le compte n° BJ6600100100000104337563-COVID 19-COTONOU.

Liste des donateurs et des dons reçus