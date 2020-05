Covid-19 au Bénin: plus de 1500 personnes bientôt testées à Ouidah, kpomasse et Tori

Le dépistage massif annoncé au sein de certains groupes cibles en cours depuis quelques jours. La zone pédagogique Ouidah-kpomasse-Tori, plus de 1500 élèves, enseignants, personnels administratifs et autres acteurs sont attendus dans les centres de dépistage du Covid-19.

Selon les informations confiées à ABP par Parfait Vignigbé, Directeur du CEG Pahou, 1 382 élèves candidats au BEPC et au Baccalauréat, 105 professeurs intervenant dans les classes d’examen, 26 membres du personnel administratif et 34 femmes restauratrices au CEG Pahou sont concernés par le test. Du côté des service sanitaires, tout est fin prêt pour la réalisation de ce dépistage pour une reprise des cours sans crainte.

En ce qui concerne les autres directives données dans le cadre de la reprise des cours, Parfait Vignigbé rassure. « Nous allons prévoir trois temps de récréation espacés à ce qu’il n’y ait pas d’attroupements autour des vendeuses », a-t-il confié à ABP.

Le Coronavirus au Bénin

Considéré pendant longtemps comme l’un des pays les moins touchés par le virus, le Bénin enregistre depuis quelques jours des taux élevés de contaminations. En semaine, le nombre de personnes testées positives a dépassé la barre des 300.

Selon le bilan présenté à la date du 9 mai 2020, le Bénin a enregistré un total de 319 cas confirmés avec 255 personnes sous traitement, 62 personnes guéries et 02 décès. Plus de 20 mille tests ont été réalisés en Dépistage Rapide (TDR) et en « PCR » ou « virologique » (« polymerase chain reaction »).