Covid-19 au Bénin: Mahougnon Kakpo rassure de la tenue des examens de fin d’année

La reprise partielle des cours dans les écoles, notamment dans les classes d’examen, est une réalité depuis ce lundi 11 mai 2020. Après avoir passé plus d’un mois à la maison, en raison de la pandémie du Coronavirus, les acteurs du système éducatif ont repris le chemin de l’école.

En visite de terrain pour constater l’effectivité de la rentrée des classes, le Ministre de l’Enseignement secondaire, Technique et de la Formation professionnelle, Mahougnon Kakpo, a confirmé la tenue des examens de fin d’année. « Les examens de fin d’année auront bel et bien lieu », a-t-il déclaré, pour rassurer les élèves et leurs parents.

Selon le Ministre, toutes les dispositions sont prises pour que les programmes d’étude soient achevés à temps pour l’organisation des examens. « Les parents d’élèves de même que les élèves n’ont aucune inquiétude à avoir parce que le Gouvernement a pris toutes les dispositions pour que tout puisse bien se passer. Les mesures prises ont été sérieusement étudiées et cela fait son effet », a-t-il rassuré.

Le port de masques rendu obligatoire dans les écoles

Pour la protection des élèves contre la Covid-19, le gouvernement a rendu le port de masques obligatoire dans toutes les écoles publiques et privées. Pour soutenir la mesure, le gouvernement a entamé la distribution gratuite des masques dans les écoles publiques. En dehors des masques, des dispositifs de lavage des mains sont aussi envoyés sur place.

Des directives ont été aussi données par les ministères en charge de l’éducation pour le respect de la distanciation sociale dans les classes et lors des heures de pause. A la date du 11 mai 2020, le Bénin a enregistré 327 cas confirmés avec 249 personnes sous traitement, 76 personnes guéries et 02 décès.