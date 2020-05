Covid-19 au Bénin: Littoral, le département le plus touché

Le nouveau bilan sur l’évolution de la pandémie liée au Coronavirus au Bénin précise le département le plus touché dans le pays. Selon les statistiques présentées ce dimanche 24 mai, c’est le Littoral qui contient, pour le moment, le plus grand nombre des personnes atteintes.

A la date du 23 mai 2020, le Bénin compte un total de 191 cas confirmés avec 106 personnes sous traitement, 82 personnes guéries et 03 décès. Ces cas ont été détectés à l’issue de 27 924 tests (PCR + TDR) réalisés depuis le 3 mai 2020. Selon les autorités sanitaires, c’est le département du Littoral qui est identifié pour le moment comme le plus touché par le virus, avec 47 cas confirmés, suivi de l’Atlantique (30 cas ) et de l’Ouémé (29 cas).

Il faut souligner que, pendant plus d’un mois, ce département et 14 autres localités ont été bouclés par un cordon sanitaire. Malgré la levée du cordon sanitaire le 11 mai 2020, les interdictions telles que l’ouverture des buvettes, bars, églises et autres lieux de culte n’ont pas été levées.

Représentation graphique des statistiques sur la Covid-19 au Bénin à la date du 22 mai 2020 (officiel)