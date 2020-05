Covid-19 au Bénin: les quartiers les plus touchés à Cotonou et Abomey-Calavi

A la date du 23 mai 2020, le Bénin enregistre 191 cas confirmés. Ces cas sont répartis dans 11 départements du pays dont les plus touchés sont le Littoral, l’Atlantique et l’Ouémé.

La nouvelle présentation du bilan de l’évolution de la pandémie du Coronavirus permet d’avoir une idée claire sur les localités touchées au Bénin. A la date du 23 mai 2020, le Littoral (Cotonou) et l’Atlantique, les deux départements les plus touchés ont enregistré respectivement 47 et 30 cas positifs. La carte ci-dessous indique les zones de la ville de Cotonou et de la commune d’Abomey-Calavi touchées par le virus.

Il faut rappeler que sur les 191 cas enregistrés au total, 106 personnes sont sous traitement, 82 personnes guéries et 03 décès. Ces cas ont été révélés à la suite des 27 924 tests (PCR + TDR) réalisés depuis le 3 mai 2020.