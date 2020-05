Covid-19 au Bénin: les écoles privées exclues de la distribution gratuite de masques

Les écoles privées ne sont pas concernées par la distribution gratuite de masques de protection annoncée, en tous cas pas pour le moment. Les promoteurs de ces écoles s’en plaignent et dénoncent une mesure de deux poids deux mesures. Mais selon les explications de Wilfried Léandre Houngbédji, il ne s’agit pas d’une discrimination; mais l’Etat s’est inscrit dans une logique de privilégier les personnes les plus vulnérables.

« Je suis convaincu que les promoteurs d’écoles privées, si dans le périmètre de leurs vies personnelles, ils décidaient de prendre 20, 30…100 masques et d’aller les distribuer au quartier chez eux, en toute honnêteté et en toute objectivité, ils commenceraient à distribuer aux personnes les plus vulnérables de leurs quartiers », Wilfried Léandre Houngbédji.