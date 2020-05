Covid-19 au Bénin: la réouverture des écoles est un grand risque (vidéo)

Le harcèlement sexuel et moral en milieu professionnel est monnaie courante au Bénin. Depuis le 1er mai 2020, des langues se délient pour dénoncer des bourreaux, mais en même temps des complices. Dans la foulée, le chef de l’Etat s’est intéressé au dossier, puis a invité la justice à situer les responsabilités. La reprise des cours le lundi 11 mai pendant que le nombre de cas confirmés grimpe au Bénin était également au menu de notre causerie de ce vendredi 8 mai 2020.

Avec Arnaud Doumanhoun et Yves Dakoudi, votre émission « A Palabre » a décortiqué cette actualité. Les probables causes et les voies de sorties ont été explorées sur le plateau. Il n’est pas à exclure l’existence d’un grand fossé entre la drague et le harcèlement. Quand bien même il est établi que des hommes sont également harcelés, il faut retenir que c’est au sexe masculin qu’il revient de prendre ses responsabilités pour ne pas céder à la tentation.

Pendant ce temps, le coronavirus bat son plein. Le nombre de cas confirmés au Bénin suscite des inquiétudes partout. Et c’est dans cette atmosphère que l’Exécutif décide de renvoyer les enfants à l’école avec, en toile de fond, des mesures de prévention. Mais la crainte demeure beaucoup plus chez les parents et enseignants. En témoigne le cri du cœur des syndicalistes au lendemain de l’officialisation de la reprise des cours. Les invités de Parfait Folly s’en sont préoccupés et ont apporté des éclairages.