Covid-19 au Bénin: gestion approximative de la distribution des masques dans les écoles

Les élèves ont repris le chemin de l’école, ce lundi 11 mai 2020, après 45 jours de congés. Le respect des mesures barrières, étant de mise, certains se demandent comment les chefs d’établissement arrivent-ils à gérer les effectifs pléthoriques dans les salles de classe, outre la distribution des masques.

Les masques sont obligatoires sur toute l’étendue du territoire national. Mieux, ils sont exigés pour tous les apprenants, avant l’accès aux salles de cours, si l’on s’en tient aux recommandations ou directives des différents ministres en charge de l’éducation. Mais, dans plusieurs écoles, les élèves sont allés s’installer, espérant le bon samaritain qui devra venir leur remettre le précieux cache-nez. Personne ne peut attester de ce qui s’est passé entre le portail de l’école et la salle de classe, avant l’arrivée des autorités et des caméras.

On aurait pu convoyer les masques aux chefs d’établissement qui se chargeront, avec l’aide des gardiens et autres bonnes volontés, de leur distribution. La légèreté dans la gestion de cette crise mondiale peut nous conduire à des lendemains incertains. Il suffirait qu’un seul élève soit contaminé et que la chaîne de propagation devienne interminable. Les autorités à divers niveaux devraient prendre toutes les mesures pour accompagner la lutte, encore que personne ne peut jurer de l’état sanitaire des élèves à cette reprise. La vigilance devra être de mise. Hélas!

La gestion de l’effectif, un autre casse-tête

Qu’on ne s’y méprenne pas. L’école béninoise a ses réalités connues de tous, excepté ceux qui ne veulent rien voir. Dans les collèges d’enseignement général, le minimum d’apprenants qu’on dénombre dépasse la cinquantaine par salle de classe. Or, par ces temps de crise sanitaire, il est recommandé l’observance de la distance sociale pour limiter la propagation du virus.

Tôt ce lundi matin, certaines autorités sont descendues dans des écoles devant les objectifs de caméras et appareils photos. On découvre, miraculeusement, que l’effectif a considérablement chuté. Les écoles béninoises pouvaient donc aérer les salles de classe, mettre les enfants à l’aise plutôt que de les ensardiner. Si ce n’est pas un effet communicationnel ou plus sérieusement une duperie, il faut, après la pandémie, encourager les enseignants en maintenant les effectifs actuels dans les salles de classes.