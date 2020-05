Covid-19 au Bénin et reprise des classes: les exigences du ministre de l’Enseignement secondaire

Le gouvernement du Bénin, réuni en Conseil des ministres, le mercredi 6 mai 2020, a décidé de la réouverture des classes, le lundi 11 mai 2020. Face à cette reprise, le ministère des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle a pris certaines directives, pouvant permettre de lutter contre le coronavirus en milieu scolaire.

En plus des gestes barrières déjà observés, dans le cadre de la reprise des cours dans les établissements publics et privés du second degré, le ministère des Enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle a pris des mesures, pouvant éviter la propagation du coronavirus. Il s’agit d’un document comportant des mesures pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19, lors de la réouverture des classes, le lundi 11 mai 2020.

Selon le communiqué du gouvernement, le document comporte une fiche de bonnes pratiques pour les apprentissages à la reprise des classes, des directives transversales pour les disciplines et les classes, des directives pour l’Education Physique et Sportive (EPS), et des guides des usagers de l’école.

Lire le document sur le lien : directives-sujet-lutte-contre-covid-19