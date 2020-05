Covid-19 au Bénin: dispositions pratiques pour la tenue de l’examen du CEP

La Direction des Examens et Concours (Dec) s’active pour l’organisation pratique du Certificat d’Etudes Primaires (CEP), session de juillet 2020. Par le biais d’un courrier adressé aux Directeur départementaux de l’enseignement maternel et primaire, Victor Adohinzin propose un plan et des stratégies de gestion des centres de compositions pour éviter la propagation de la Covid-19 lors de l’examen.

Les Directeurs départementaux de l’enseignement maternel et primaire et les potentiels chefs de centre d’examen du CEP disposent désormais d’une proposition de plan de gestion des différents centres de composition. La Direction des examens et concours (Dec), dirigée par Dr. Victor Adohinzin, a mis à disposition, de ces derniers, un plan qui prend en compte toutes les phases de l’examen en cette période de pandémie de Covid-19.

Pour la phase de la composition, la Dec recommande le port obligatoire de masques, port facultatif de gangs, le lavage des mains et l’usage des gels hydro-alcooliques. Le document contient également un plan pour la gestion spatiale des salles de composition pour le respect de la distanciation sociale.

Dispositions pratiques pour l’organisation du CEP en période de Coronavirus