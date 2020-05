Covid-19 au Bénin: des politiciens mettent à mal la santé des populations, selon l’ONMB

L’Ordre National des Médecins du Bénin (ONMB) donne à nouveau de la voix sur la gestion de la pandémie liée au Coronavirus. L’ONMB note des efforts de la part du gouvernement et tous les acteurs impliqués. Mais dans cette période de campagne électorale, il constate malheureusement que certains politiciens exposent les populations au virus malgré les mesures prises par les institutions électorales.

Depuis le démarrage de la campagne électorale en vue des élections communales du 17 mai 2020, certains candidats en lice organise des meetings en violation des prescriptions de la Céna et de la Haac qui ont exigé que la campagne soit exclusivement médiatique. Au cours de ses rassemblements organisés dans certaines localités du pays, les populations s’attroupent sans le respect des mesures préventives contre le Coronavirus. L’Ordre National des Médecins du Bénin (ONMB) a fait l’amère constat et dénonce avec la dernière rigueur.

« …force est de constater qu’en cette période de campagne électorale, de nombreux politiciens, femmes et hommes confondus dans leurs courses aux différents sièges par eux convoités, mettent à mal la santé des populations dont ils sollicitent le suffrage. Il est loisible d’observer les meetings et les caravanes drainant des foules compactes au mépris des principes de distanciation sociale et des instructions tant du gouvernement que des institutions de gestion des élections », lit-on dans le communiqué

L’ONMB s’insurge contre ces agissements et dénonce le mutisme, et l’immobilisme des forces de sécurité publique face aux débordements des politiciens. L’Organisation appelle les population à une prise de conscience et au respect stricte des mesures préventives contre le Coronavirus qui a déjà touché 327 personnes au Bénin dont 83 cas guéris et 02 décès.