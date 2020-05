Covid-19 au Bénin: des cas positifs détectés dans le Plateau

Le dépistage massif du Coronavirus prend aussi en compte les instituteurs du département du Plateau. Plus de 400 d’entre eux ont déjà subi ce test. Dans le lot des personnes dépistées, les autorités évoquent des cas positifs asymptomatiques.

Selon le Directeur départemental des enseignements maternel et primaire du Plateau, Gabriel Dohou, qui s’est confié à l’ABP, on dénombre des cas positifs, mais asymptomatiques dans le rang des instituteurs. Il ajoute que les concernés sont déjà mis en quarantaine pour une prise en charge sanitaire adéquate.

Le Directeur départemental des enseignements maternel et primaire du Plateau invite donc les instituteurs, écoliers et parents au calme et à la sérénité. Il a rassuré de la poursuite du dépistage pour le compte des instituteurs non encore testés. Selon le dernier bilan officiel présenté à la date du 12 mai, le Bénin a enregistré 327 cas confirmés avec 242 personnes sous traitement, 83 personnes guéries et 02 décès.