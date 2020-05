Coup dur pour Meghan Markle: ses amis bientôt convoqués dans son procès contre un tabloïd

Meghan Markle vit un cauchemar actuellement. Cinq de ses amis pourraient bientôt être convoqués par la justice dans le cadre de sa poursuite contre un tabloïd britannique.

Meghan Markle ne s’y attendait certainement pas. Selon le Daily Mail, la duchesse a perdu le premier volet de son conflit judiciaire avec le Mail on Sunday, et cinq de ses amis pourraient bientôt être convoqués par la justice britannique. En effet, en octobre 2019, la duchesse de Sussex et son époux, le prince Harry, ont enclenché une poursuite judiciaire contre le groupe de presse Associated Newspaper, visant tout particulièrement le Mail on Sunday.

La maman du royal baby Archie qui aura un an dans trois jours, reproche au média d’avoir dévoilé une lettre intime écrite à son père, Thomas Markle, avec qui elle est en perpétuel conflit. Mais le juge de la Haute Cour de Londres, Mark Warby, a tranché en faveur du tabloïd, déclarant les allégations du couple, « irrecevables ».

Ses amis bientôt convoqués…

En février 2019, les amis de Meghan Markle, sans en avertir la principale concernée, avaient témoigné en sa faveur dans les colonnes du magazine américain, People. Gala rappelle qu’ils se sont tous confiés sur son conflit familial, révélant que la duchesse avait envoyé une lettre à son père, un tendre message d’une fille à son père, selon eux. C’est pourquoi, le cercle restreint de Meghan Markle pourrait donc être écouté par la Haute Cour de justice, afin de déterminer s’ils étaient ou non en connivence avec la duchesse pour dévoiler qu’elle avait envoyé une lettre à son papa.