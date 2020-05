Côte d’ivoire: un haut officier militaire filmé en position de «Sugar Daddy»

En Côte d’Ivoire, la vidéo scandale d’une haute autorité ivoirienne qui est impliquée dans une affaire de «Sugar Daddy » fait grand bruit sur la toile depuis quelques jours.

Dans une vidéo de quelques secondes réalisée par une jeune et belle fille, on voit un officier supérieur couché sur un lit dans une chambre. « La jeune fille qui réalise le film se prend en selfie. Très vite, l’homme se lève en regardant l’objectif, de sorte que son visage est explicitement visible, puis se dirige vers la douche », raconte ivoirebusiness. Selon le média qui a diffusé la vidéo, la jeune fille porte une sorte de nuisette et sourit dans cette vidéo qui a fuité dans un groupe Whatsapp et a commencé à inonder les messageries.

Sur la toile, si pour l’un, la jeune fille aurait voulu frimer avec son Sugar Daddy , d’autres estiment que le téléphone de la jeune fille a été volée. Cette dernière théorie expliquerait comment la vidéo s’est retrouvée sur les réseaux sociaux.

Des clarifications…

Alors que les internautes évoque le phénomène de grotto au Sugar Daddy (le phénomène selon lequel, un homme d’un certain âge, aisé entretient une jeune femme, en dehors de son foyer Ndlr), la jeune fille indique qu’il s’agit de son père. Selon le média, la jeune fille à l’origine de la vidéo, a produit une autre vidéo, expliquant qu’il s’agissait de son père, le jour de son anniversaire. Mais elle ignore toujours comment la vidéo s’est retrouvée sur les réseaux sociaux.

Par la suite, Amiral Ange Kessi Kouamé, procureur militaire ivoirien, a confirmé selon L’intelligent d’Abidjan qu’il s’agissait bel et bien de lui dans la vidéo qui a circulé le 11 mai 2020. « C’est bien chez moi! Vous me voyez moi, aller dans une chambre d’hôtel de cette façon ? », a t-il confié au journal.