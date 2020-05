Côte d’Ivoire: un autre ministre de Ouattara testé positif au coronavirus

Le ministre ivoirien de l’emploi et de la protection sociale, Pascal Abinan est testé positif au coronavirus selon un communiqué de son cabinet.

Après le ministre d’Etat Hamed Bakayoko et le secrétaire général de la présidence Patrick Achi, c’est au tour du ministre de l’emploi et de la protection sociale, Pascal Abinan d’être atteint du coronavirus. Dans un communiqué, son directeur de cabinet a indiqué qu’il s’est révélé positif à la maladie mardi 5 mai après des examens médicaux. A cet effet, il est pris en charge par des professionnels de santé et son état est stable.

Il s’agit là d’un troisième membre du gouvernement ivoirien atteint par la maladie depuis son apparition en Côte d’Ivoire. Malgré les mesures prises par le gouvernement ivoirien, le virus continue de se propager dans les diverses régions du pays. A la date de ce mercredi 6 mai, 1 464 cas ont été testés positifs dont 701 guéris et 18 décès.