Côte d’Ivoire: Tout savoir sur les tentatives de suicide du général Makosso

Le révérend Camille Makosso a fait son retour sur la toile le jeudi 22 mai 2020. Dans son direct, il a évoqué les fois où il a déjà tenté de se suicider, même s’il ne compte plus le faire.

Avant la mort de son épouse, Tatiana, Makosso avait déjà tenté de se donner la mort. C’est la révélation qu’il a faite ce jeudi lors de ses déballages sur sa belle-famille. A l’en croire, il a tenté de se suicider la première fois quand il a raté des résultats scolaires; la deuxième fois, lorsque sa première fiancée lui a dit: « Sans moi, tu ne seras rien »; puis la troisième fois, c’était en prison.

Une mort à polémique…

Pour rappel, depuis la mort de son épouse, Makosso est au cœur des critiques. Il est accusé d’avoir tabassé à mort son épouse. Mais l' »accusé » avait servi une autre version. « C’est très difficile pour moi en ce moment. Mon épouse s’est faite opérer le mercredi passé à la Polyclinique Avicennes », avait expliqué général Makosso à ses détracteurs. Selon lui, la veille du décès, elle lui avait déjà fait savoir qu’elle ressentait des palpitations, des vertiges. « Elle me dit aussi qu’elle avait un malaise. La veille, quand j’ai fini de la laver, je l’ai fait coucher. Le samedi, mes filles, deux d’entre elles, étaient en train de se chamailler violemment« , avait-t-il raconté.

D’après son récit, il serait intervenu pour les recadrer. « Leur maman a même dit : « la plus petite, laisse-la comme ça, elle est trop difficile celle-la». A l’en croire, c’est quand son épouse avait intervenu à son tour pour chercher à éteindre la querelle, qu’elle avait eu un malaise, elle avait piqué une crise et s’était effondrée dans ses bras. « Paniqué, j’ai téléphoné aussitôt notre docteur, il m’a dit de la tenir éveillée en attendant qu’il arrive. Vu la situation critique de mon épouse, on l’a transportée à la clinique d’à côté, ils nous disent de la conduire là où elle a été opérée. Malheureusement, son pouls avait cessé de battre en ce moment. Ma femme était déjà décédée », avait-t-il rapporté avec tristesse à Vibe Radio.ci.