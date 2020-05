Côte d’Ivoire: Tiesco le Sultan justifie ses vidéos p0rnographiques

Critiqué à cause de ses vidéos à caractère pornographique, le chanteur ivoirien, Tiesco le Sultan, a tenté de s’expliquer.

Le chanteur franco-ivoirien, Tiesco le Sultan, fait l’actualité depuis quelques jours. Lynché par les internautes pour avoir décidé de se donner à des lives érotiques sur sa page Facebook, il indique qu’il s’agit du résultat du boycott auquel il a été victime. « Je suis l’artiste le plus boycotté et détesté de mon pays mais je suis aussi le plus célèbre et rapide en même temps », fait-il remarquer sur sa page Facebook. Il poursuit: « Je suis comme un film porno. Tout le monde me kiffe en cachette et j’aime ça. Je ne suis en guerre contre personne ».

Dans son message, Tiesco le Sultan précise qu’il fera désormais les choses a sa manière. « C’est à prendre ou a laisser, je suis pas né pour souffrir ou plaire mais pour vivre la vie comme je la conçois », a-t-il mis en à garde.