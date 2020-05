Côte d’Ivoire: reprise des cours, levée du couvre-feu,… Ouattara organise le retour à la vie normale

Le président Alassane Ouattara s’est adressé jeudi 7 mai à ses compatriotes. Dans son deuxième discours à la nation, il a annoncé une batterie de mesures visant à s’adapter à l’évolution de la courbe épidémiologique.

La Côte d’Ivoire assouplit les mesures drastiques prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Face aux ivoiriens, le président Ouattara a présenté deux ordres de mesures qui visent le retour progressif à la vie normale. En effet, il s’agit des dispositions prises à l’intérieur du pays et celles spécifiques au Grand Abidjan.

°Mesures à l’intérieur du pays:

– Levée du couvre-feu à compter du vendredi 8 mai 2020, mais sera immédiatement rétabli dans les localités qui pourraient connaître des cas positifs de Covid-19;

-les mesures de restriction, à savoir, la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle, sont levées à compter du vendredi 8 mai 2020 ;

– les mesures de restriction de rassemblements de populations, initialement plafonnées à 50 personnes, passent dorénavant à 200 personnes. Toutefois, au cours de ces rassemblements, les mesures de distanciation physique et de protection devront être scrupuleusement respectées ;

– la réouverture des établissements d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur se fera à compter du vendredi 08 mai 2020, selon des modalités qui seront communiquées par les Ministères concernés ;

-toutes les régions sanitaires verront leurs capacités de surveillance renforcées et disposeront d’un dispositif de diagnostic et de prise en charge intégré pour prévenir toute apparition et propagation de COVID-19. Le dispositif d’alerte sanitaire est maintenu jusqu’à la fin de l’année 2020 ;

– Enfin, les capacités opérationnelles des Forces de Défense et de Sécurité aux frontières, ainsi qu’au niveau des voies de contournement, seront accrues et les mesures de surveillance des mouvements seront renforcées, afin de prévenir toute entrée de personnes contaminées sur le territoire national.

° A l’intérieur du Grand Abidjan:

– le couvre-feu est maintenu jusqu’au vendredi 15 mai 2020. Les horaires du couvre-feu sont réaménagés de 23 heures à 4 heures du matin à compter du vendredi 8 mai 2020 ;

– les mesures de restriction, à savoir, la fermeture des restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle ; les rassemblements de populations de plus de 50 personnes, restent en vigueur. Celles-ci seront levées le vendredi 15 mai 2020, si les indicateurs d’évolution de la pandémie continuent de s’améliorer ;

-des réflexions sont en cours pour examiner les conditions de réouverture prochaine des établissements scolaires et universitaires ;

-le port du masque fera l’objet d’un contrôle systématique dans les lieux publics, notamment, les marchés et centres commerciaux, ainsi que les véhicules de transport en commun terrestres et fluvio-lagunaires ;

-l’isolement du Grand Abidjan est maintenu et sera renforcé avec des contrôles de sécurité et des contrôles sanitaires systématiques, afin de veiller au respect du transport des marchandises et des déplacements des personnes autorisées ;

– Le maintien de l’isolement du Grand Abidjan, étant un facteur déterminant de réduction de la propagation de la pandémie, les contrôles aux points d’entrée et de sortie seront accentués. De même, la délivrance des autorisations de sortie sera plus restrictive.

Toutes ces mesures seront appliquées en fonction de l’évolution de la courbe épidémiologique. Il faut rappeler que la Côte d’Ivoire est l’un des premiers pays de la sous-région ouest-africaine à décréter des mesures fortes pour freiner la propagation du coronavirus. A la date du vendredi 8 mai, 1 576 personnes sont touchées, dont 742 guéries et 20 décès.