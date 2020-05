Côte d’Ivoire-présidentielle 2020: Mabri calme le jeu et soutient Gon Coulibaly

Le parti présidé par le ministre Mabri Albert s’est réuni samedi dans un hôtel d’Abidjan pour évaluer la crise politique qui prévaut au sein de la formation. Dans leur communiqué final, le parti a pris acte de la candidature de Gon Coulibaly à la présidentielle.

L’Union pour la Démocratie et pour la Paix en Côte d’Ivoire (UDPCI), réunie sous la coupole de son président a analysé les contours de la crise politique et ses relations tendues avec la coalition au pouvoir. Déplorant les agissements de certains cadres de la majorité au pouvoir, le parti du ministre de l’enseignement supérieur dit « Prend acte des résolutions du Conseil Politique du RHDP du 12 mars 2020 désignant Amadou Gon Coulibaly comme candidat du RHDP à l’élection présidentielle d’octobre 2020« .

A LIRE AUSSI: Côte d’Ivoire: le premier ministre Gon Coulibaly évacué d’urgence à Paris

Cette annonce majeur vient calmer le bras de fer et le jeu politique qui dure depuis environ deux mois entre le Dr. Abdallah Mabri Albert et le chef du gouvernement désigné dauphin de Ouattara. Le patron de l’UDPCI avait, à surprise générale de tous, contesté le choix du premier ministre lors du comité politique du 12 mars dernier. Ce qui avait créé de la désescalade entre militants de l’UDPCI et du RHDP.

Gon Coulibaly évacué à Paris

Si le soutien de l’UDPCI est perçu comme une bonne nouvelle pour le candidat de la coalition des Houphouétistes, Gon Coulibaly devra savourer cette victoire hors des frontières ivoiriennes. Comme l’avait annoncé BWTV, le premier ministre est évacué dans l’Hexagone pour un contrôle médical. Sans donné davantage de détails, le communiqué du palais d’Abidjan n’a toutefois pas précisé la durée de son séjour parisien. A six mois de la présidentielle, ce départ au contour flou fait perdre certainement des points au protégé de Ouattara que certains taxent à tort ou à raison d’avoir une santé fragile pour prétendre diriger la Côte d’Ivoire.