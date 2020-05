Côte d’Ivoire – Présidentielle 2020: l’opposition rejette le calendrier électoral de la CEI

Les partis d’opposition ivoiriens ont rejeté le calendrier électoral publié par la Commission électorale indépendante (CEI), dans le cadre de la présidentielle 2020.

Plusieurs partis politiques, dont le PDCI de l’ancien président, Henri Konan Bédié, ont rejeté, mercredi, la programmation des activités électorales communiquée par la CEI. « Les partis politiques de l’opposition ivoirienne, signataires de la présente déclaration, rejettent le calendrier annoncé par le président de la CEI qui n’est pas consensuel », indique le texte paraphé par les responsables de ces différentes formations.

En effet, ils dénoncent et condamnent les attitudes cavalières et méprisantes adoptées par le gouvernement et ses démembrements, depuis le début des discussions relatives à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, prenant à témoin le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), qu’il invite d’ailleurs à créer le consensus et le climat de confiance entre les principaux acteurs du processus électoral.

Pour remédier à cela, l’opposition demande la convocation urgente d’une rencontre de consensus entre les principaux acteurs du processus électoral sous la facilitation du PNUD. En dépit de cet élan, l’opposition convie ses militants à se mobiliser pour la réussite de l’opération des audiences foraines, en cours, et visant à faciliter l’inscription des nouveaux majeurs sur la liste électorale d’ici au 1er août 2020.

A cinq mois de la présidentielle, la classe politique ivoirienne est profondément divisée sur certaines lois électorales et la composition de la Commission électorale indépendante.