Côte d’Ivoire – Présidentielle 2020: le FPI de Laurent Gbagbo lance l’opération « inondation électorale »

Le Front populaire de ivoirien (FPI), parti créé par l’ancien président de la république, Laurent Gbagbo, a lancé l’opération inondation électorale sur l’ensemble du territoire national, ainsi que dans la diaspora.

Le parti de Laurent Gbagbo prépare activement la présidentielle d’octobre 2020. Dans un communiqué, daté du vendredi 22 mai, le parti de la gauche ivoirienne a envoyé en mission 206 délégations à l’assaut de tout le territoire national et de la diaspora ivoirienne, en vue de la sensibilisation et de la mobilisation des militants et des électeurs.

En effet, le communiqué, signé du vice-président, Tapé Kipré, indique que cette vaste mission baptisée « Opération Inondation Électorale » a pour objectif l’acquisition des documents administratifs par les militants et électeurs en vue de leur inscription sur la liste électorale 2020. Par conséquent, les délégations parcourront, du 5 au 7 juin 2020, toutes les fédérations du pays et toutes les représentations et rections du parti à l’étranger.

En clair, il s’agit d’une offensive des pro-Gbagbo qui s’activent en vue de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020. Même si le leader charismatique, Laurent Gbagbo, reste en liberté provisoire à Bruxelles, le FPI mobilise ses militants pour participer à l’alternance politique en 2020.