Côte d’Ivoire : plusieurs policiers passés à tabac par la population

Personne ne semble être épargnée par la vindicte populaire en Côte d’Ivoire, pas même les forces de l’ordre. Selon un rapport de plusieurs médias locaux, des policiers ont été pris à partie par des populations surexcitées.

Les faits se seraient déroulés à Yaou dans le département d’Aboisso vendredi, selon l’AIP cité par connectionivoirienne.com. Selon donc les récits des médias, des policiers d’une unité spécialisée dans la lutte contre les stupéfiants et les drogues ont effectués une descente dans un village à Bianouan et ont arrêté une vendeuse de drogue présumée. « C’est cette arrestation qui aurait mis des populations en colère », indique connectionivoirienne.com.

Les villageois ont commencé à se regrouper et très surexcités. « Sentant le danger, les forces de l’ordre ont décidé de retourner à leur base à Aboisso. Ils se sont donc engouffrés dans leurs deux véhicules. Ils ont été dès lors pris en chasse par une centaine de motocyclistes », rapporte la même source. Cette course poursuite s’est étendue dans plusieurs autres villages et des barricades ont été érigées par les villageois pour intercepter les véhicules des policiers.

« A bord de leurs véhicules, les policiers auraient forcé et évité presque tous les barrages avant d’être stoppés par un autre groupe plus corsé dans le chef-lieu de sous-préfecture à Yaou », selon la source, qui indique que les populations n’ont pas tenu compte de ce qu’il s’agissait de policiers. Un affrontement aurait éclaté entre les deux parties avant que d’autres riverains ne trouvent refuge aux flics dans l’enceinte d’un hôpital en attendant le calme.

Plusieurs policiers ont été blessés et on en compte aussi parmi les villageois dont l’un aurait perdu la vie à l’hôpital. Les deux véhicules des policiers ont été incendiés. Ils ont regagné la ville quelques heures après, indique connectionivoirienne.com qui souligne que la région a souvent été très risquée pour les forces de l’ordre.