Côte d’Ivoire: la vérité sur le départ du leader Asalfo de Magic Systèm

En Côte d’Ivoire, Asalfo, le célèbre leader du groupe de musique, Magic System, aurait été sollicité pour une carrière solo. Mais, contrairement aux informations qui circulent sur la toile, l’artiste n’a pas abandonné son groupe.

Selon une source proche du chanteur Asalfo, le leader est resté fidèle à son groupe et n’a pas pu céder à la proposition. Car, s’il le voulait, il aurait abandonné depuis très longtemps ses trois compères : Manadja, Tino et Goudé. La source citée par les médias ivoiriens indiquent que ce qui les unit est plus fort que ce qui pourrait les diviser.

Ce n’est pas l’envie qui manque, mais le sens de la famille et l’esprit d’équipe a pris le dessus sur les individualités. Et pourtant, Asalfo a reçu plusieurs offres mirobolantes pour être produit en solo et l’un des contrats, qui lui avait été proposé, était conditionné par son départ du groupe. « Mais Asalfo a décliné cette offre malgré qu’elle était bien intéressante », explique la même source, qui rassure qu’Asalfo n’a jamais envisagé l’éventualité de quitter le groupe Magic System.

Artiste acclamé, fin stratège, citoyen engagé, businessman redoutable, le zouglouman ivoirien, ASalfo, leader du groupe Magic System, s’impose sur tous les tableaux. « Aujourd’hui, sur la scène musicale, ce n’est pas le groupe le plus original ou le plus exotique qui intéresse les médias et les “consommateurs”. Nous avons dû nous adapter pour créer des ouvertures », a confié l’artiste à Jeune Afrique, qui l’interroge sur ses métissages controversés. Toutefois, il reste fidèle « à l’esprit, à la philosophie du zouglou » en continuant, derrière une musique festive, à faire passer des messages en faveur des populations les plus défavorisées.