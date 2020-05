Côte d’Ivoire: « insultée et humiliée », Vitale pleure à chaudes larmes en plein direct

La chanteuse ivoirienne Vitale s’est fondue en larme en plein direct. Elle évoquait son passage à Peopl’Emik, une émission de La 3, une chaine de la RTI. Sur l’émission, l’une des chroniqueuses estimait que sa musique conduisait au suicide.

Après son passage sur la RTI, Vitale a pleuré a chaudes larmes en plein direct pour exprimer son dégoût face à la réaction de la chroniqueuse. « Elle m’a insulté, humilié. Elle a essayé de me dévaloriser. Je connais ma valeur et beaucoup de personnes m’aiment malgré qu’on dise que quand je chante, ma voix envoie les gens au suicide. Je la laisse avec Dieu car je ne peux pas salir mon image. Je tiens à ma carrière donc je me suis maîtrisée. Quand tu sais ce que tu veux, tu acceptes tout. Elle m’a déchiré le cœur », a confié avec tristesse la chanteuse.

Selon Vitale, même si elle accepte les critique, il ne faut pas abuser. « Je m’attendais à tout sauf à une telle réaction de la chroniqueuse. Ses propos ont été choquants et blessants mais je suis restée sereine. Sinon, on m’invite partout dans le monde pour ma musique et non pas pour la danse», a-t-elle recadré. Choquée par l’acerbe critique de Annie France Bamba, Vitale exige le respect de ses oeuvre: « Ça fait mal, respectez l’œuvre de l’esprit ». Tout égale à elle même , elle n’est pas découragée par ces « insultes et humiliations ». Mieux, elle croire en son travail et ne compte pas baisser les bras pour une simple critique infondée.