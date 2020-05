Côte d’Ivoire: Guillaume Soro réagit à l’évacuation sanitaire de Gon Coulibaly

Le député ivoirien, Guillaume Soro, a réagi suite à l’évacuation sanitaire du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly.

Guillaume Soro n’est pas resté incensible à l’évacuation sanitaire du chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. Sur sa page Facebook, l’ancien président du parlement a souhaité prompte guérison au chef du gouvernement.

« En cette circonstance particulière, en tant que frère et en tant qu’Ivoirien, je m’associe pleinement et sincèrement aux vœux de bonne guérison et de prompt rétablissement formulés pour celui qui, plusieurs années durant, a travaillé à mes côtés au Gouvernement, en qualité de Ministre de l’Agriculture. J’ai une pensée forte pour sa famille éprouvée en ces moments difficiles« , a écrit l’ex-chef rebelle.

Dans un communiqué publié samedi, la présidence ivoirienne a indiqué que Gon Coulibaly avait été évacué à Paris pour un contrôle sanitaire sans préciser la date de son séjour. Pour rappel, Amadou Gon Coulibaly est désigné candidat du parti au pouvoir à la présidentielle du 31 octobre 2020.