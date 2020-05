Côte d’Ivoire: « Drogba a l’expérience pour diriger n’importe quelle Fédération de Football au monde »

L’ex-international français, Basile Boli, s’est exprimé sur la candidature de Didier Drogba à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF). Pour le natif d’Abidjan, Drogba a l’expérience nécessaire pour chapeauter l’instance dirigeante du sport roi ivoirien.

L’ancien capitaine des Éléphants de la Cote d’Ivoire a reçu un nouveau soutien dans la course à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Alors que ses détracteurs voient en lui un dirigeant peu expérimenté, l’ex-joueur des Bleus, Basile Boli, estime que le vice-champion d’Afrique de 2015 a tout ce qu’il faut pour diriger n’importe quelle fédération de football.

« Didier Drogba a l’expérience pour diriger n’importe quelle Fédération de Football au monde. Il a joué en division inférieure, supérieure et professionnelle« , a lâché l’ex-marseillais, avant de poursuivre: « Le stage pour diriger une Fédération se fait où et chez qui ? ». Ce soutien vient à point nommé pour l’emblématique capitaine des Éléphants, qui a récemment reçu le soutien de Yaya Touré, une autre figure du football ivoirien et africain.

En Côte d’Ivoire, la course à la présidence de la FIF se dispute entre Didier Drogba, Idriss Diallo et Sory Diabaté.