Côte d’ivoire: dispute spectaculaire entre Jean Jacques Kouamé, Molare et Ariel Sheney

Le torchon brûle entre Jean Jacques Kouamé et Ariel Sheney. Les artistes ivoiriens se sont livrés à une dispute sans précédent à l’occasion de l’anniversaire de l’artiste Couper-décaler, Soumahoro Mauriféré alias Molaré retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Jean Jacques Kouamé, visiblement très en colère s’est laissé allé à des propos peu courtois à l’endroit d’Ariel Sheney, ex filleul de DJ Arafat.

»Ariel Sheney, c’est mon enfant qui est venu me voir un jour. Il m’a dit : papa, j’ai besoin que tu me produises un jour. J’ai dit: mon fils, tu es déjà avec Arafat, j’ai besoin de demander la bénédiction à mon petit ( Dj Arafat Ndlr) (…)

Je lui ai dit : mon fils, finis ton contrat avec Arafat et puis on est ensemble. Aujourd’hui, il est ce qu’il est, mais il n’a pas plus d’argent que moi. Malgré ce qu’il est, il demeure mon fils et puis je l’aime », a évoqué Jean Jacques Kouamé.