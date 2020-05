Côte d’Ivoire – décès du cheick Boikary Fofana: réaction du président Alassane Ouattara

Le président Alassane Ouattara a réagi suite à la disparition du Président du Conseil Supérieur des Imams, des Mosquées et des Affaires Islamiques de Côte d’Ivoire, le Cheick Aïma Boikary Fofana.

La communauté musulmane de Côte d’Ivoire est en deuil après la disparition ce dimanche 17 mai, du Cheick Boikary Fofana. Fidèle musulman et président de la république de surcroît, le dirigeant ivoirien a rendu hommage à celui qu’il appelle affectueusement son « ami et frère« . Via tweeter, ADO a salué la mémoire d’un « Grand homme de foi, un artisan de paix et du dialogue entre les confessions religieuses« .

« Je présente mes condoléances les plus attristées à sa famille, à la communauté musulmane et à l’ensemble des Ivoiriens« , a-t-il écrit. C’est une énième deuil qui frappe le pays de Félix Houphouët-Boigny après le décès du député et ancien conseiller de Ouattara, Dominique Adié et de Tchétché Joel, porte-parole du RHDP en France.