Côte d’Ivoire: critiquée pour son inaction, Eunice Zunon clarifie son rôle dans « PEOPL’EMIK »

L’ivoirienne Eunice Zunon a tenté d’expliquer à ses fans sa présence dans l’émission PEOPL’EMIK. Dans une tribune titrée, « Mon rôle sur le plateau de PEOPL’EMIK », Eunice Zunon a expliqué qu’elle est dans l’émission pour pour détendre le débat quand la tension monte dans un français propre aux ivoiriens. « Mon rôle n’est pas de faire de longs commentaires et apporter des arguments pour me justifier comme les autres » a t-elle expliqué.

« Ce qui fait que mes prises de paroles sont brèves puisque je ne peux faire en plus de mon job le job des autres qui doivent poser des questions précises et apporter des arguments dans un langage soutenu sinon le français je sais le parler aussi.« a t-elle lancé à ses détracteurs.

Mieux, Eunice Zunon précise qu’elle agit comme dans un film et chacun doit jouer son rôle. « Parce que si chacun veut jouer le rôle de l’autre ,le désordre prendra la place. Et à la télé, ça ne sera pas joli comme je l’ai fait une fois et que vous n’avez pas apprécié » a t-elle ajouté.

Étudiante en communication dans une grande école de la capitale ivoirienne, Abidjan, Eunice Zunon âgée de 23 ans s’est positionnée dans le milieu de l’humour ivoirien, voir africain. La native de la commune de Yopougon récolte de très nombreuses vues sur les réseaux sociaux, ce qui la rend presqu’incontournable dans la vidéosphère ivoirienne.