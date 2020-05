Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara donne des nouvelles de Gon Coulibaly

Le président Alassane Ouattara s’est entretenu, par visioconférence, ce mardi 12 mai, avec le premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, qui séjourne actuellement à Paris.

Le chef d’Etat ivoirien et son Premier ministre se sont entretenus sur la riposte en cours contre le coronavirus dans le pays. » Nous avons fait un point de la mise en œuvre du Plan de riposte sanitaire et du Plan de soutien économique, social et humanitaire mis en place par le Gouvernement pour faire face à la pandémie de coronavirus dans notre pays« , a résumé Alassane Ouattara sur sa page Facebook.

Les images de cet entretien viennent, à nouveau, confirmer les informations qui circulent sur l’état de santé du chef du gouvernement, qui est par ailleurs le numéro 1 de l’équipe de coordination anti-covid. Alors que l’épidémie battait son plein, Gon Coulibaly avait été évacué d’urgence à Paris pour un contrôle médical périodique à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière.

Amadou Gon Coulibaly, protégé d’Alassane Ouattara, est désigné candidat du RHDP, parti au pouvoir, à la présidentielle du 31 octobre 2020.