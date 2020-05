Côte d’Ivoire – affaire Guillaume Soro: le procureur annonce 19 nouvelles arrestations

De nouveaux éléments sont apparus dans l’affaire dite « Guillaume Soro » en Côte d’Ivoire. En conférence de presse ce mardi, le procureur Richard Adou a annoncé 19 nouvelles arrestations dans le dossier.

Dix-neuf personnes, dont quatorze militaires ont été récemment interpellées dans le cadre de l’enquête sur la tentative d’insurrection présumée orchestrée par le député Guillaume Soro. A l’occasion de sa conférence de presse, le procureur Richard Adou a indiqué qu’il s’agissait de 14 militaires (deux officiers supérieurs et 12 sous-officiers) et cinq civils.

Parmi ces personnes, 15 ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt le 17 avril pour « complot ou d’atteinte à la sûreté de l’Etat, ou de complicité« , notamment pour avoir tenté de dissimuler des armes. Le magistrat rassure que l’enquête suit son cours et toute la vérité sera dite dans cette affaire qui défraie la chronique.

Des perquisitions!

Le siège du mouvement Générations et peuples solidaires présidé par l’ancien chef du parlement a été perquisitionné. A l’issue, il a été découvert un lot de « matériel militaire de communication, dont un appareil permettant de capter les mouvements des forces armées, ainsi que des documents qui ne laissent aucun doute sur les actions et les objectifs de ce mouvement politique« , a insisté le Procureur de la république qui conclu que ce siège « servait à l’entreposage d’armes« .

Soro condamné à 20 ans de prison

Le mardi 28 avril, un tribunal correctionnel d’Abidjan a condamné le député à 20 ans de prison ferme assortir d’une amende de 4,5 milliards FCFA d’amendes (6,8 millions d’euros), la confiscation de sa maison et la privation de droits civiques pour 5 ans. Un verdict qui élimine l’ex-chef rebelle de la course à la présidentielle de 2020. Depuis Paris où il s’est retranché depuis son retour avorté à Abodjan, Guillaume Soro a dénoncé une parodie de justice tout en réitérant: « Je reste candidat à la présidentielle et je gagnerai » .