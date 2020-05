Coronavirus : tous les pays d’Afrique sont désormais contaminés

Tous les pays d’Afrique ont désormais confirmé des cas de coronavirus sur leurs territoires. Mercredi, le Lesotho a confirmé son premier cas de la maladie.

C’était le dernier des 54 pays d’Afrique, qui n’avait pas de cas de Coronavirus sur son sol. Mercredi, le Lesotho, qui avait jusque-là été épargné par l’épidémie, a confirmé son premier cas de COVID-19. Le ministère de la Santé du Lesotho a déclaré qu’une personne récemment arrivée dans le pays avait été testée positive, mais ne montrait aucun signe de la maladie. Le patient était isolé.

Le pays de 2 millions d’habitants est entouré par l’Afrique du Sud, qui compte le plus grand nombre de cas confirmés en Afrique, avec 11 350 personnes infectées. Le coronavirus a été lent à se propager en Afrique, mais les cas augmentent à travers le continent. Plus de 69 500 cas ont été confirmés et plus de 2 400 décès, selon les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies.