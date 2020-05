Coronavirus : toujours aucun cas confirmé au Lesotho malgré l’alerte

Quarante-huit cas suspects de Covid-19 au Lesotho ont été testés négatifs, a déclaré lundi le ministre de la Santé Nkaku Kabi cité par l’Agence de presse africaine (ANA).

Le ministre de la Santé du Lesotho a déclaré que 48 échantillons envoyés pour des tests à l’Institut national des maladies transmissibles (NICD) en Afrique du Sud sont revenus négatifs. S’adressant à la nation dans un discours télévisé, il a déclaré que sur les 48 cas, l’un concernait un Mosotho qui aurait accueilli un ressortissant sud-africain en avril, qui à son arrivée en Afrique du Sud a été testé positif pour le coronavirus.

Il a ajouté qu’un cas similaire s’était produit en mars lorsqu’un citoyen d’Eswatini, qui avait assisté à une conférence à la Banque centrale du Lesotho, avait été testé positif au virus à son arrivée à Eswatini.

La semaine dernière, le Premier ministre Thomas Thabane a assoupli le verrouillage partiel, permettant aux entreprises de services non essentiels de fonctionner pendant des heures limitées, en vertu de réglementations sanitaires strictes. Les églises étaient également autorisées à fonctionner avec un maximum de 50 personnes autorisées lors d’un service religieux.

Le gouvernement du Lesotho a déclaré qu’il intensifierait le dépistage et les tests à Mokhotlong, Qacha’s Nek et Quthing. Les trois districts ont été ciblés car certaines personnes les utilisent comme postes d’entrée illégaux au Lesotho.

La lutte contre Covid-19 au Lesotho a reçu un coup de pouce majeur lorsque le pays a reçu des dons de matériels médicaux de la Chine. Jusqu’à présent, il y a plus de quatre millions de cas confirmés dans le monde, plus de 285 000 décès et plus d’un million de guérisons. Aucun cas au Lesotho.