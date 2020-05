Coronavirus : « Pour sortir de cette crise, il faudra un effort extraordinaire », Ramaphosa

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a indiqué que son pays aura à faire un effort extraordinaire afin de pouvoir émerger de la crise liée à la pandémie de Covid-19, mais la principale préoccupation du gouvernement est la santé de tous.

« Nous célébrons la journée des travailleurs à un moment très difficile pour notre pays et le monde. Les pauvres et la classe ouvrière doivent porter le fardeau de cette pandémie mondiale », a déclaré le président lors de son discours de la journée des travailleurs, vendredi. Il a souligné que le monde connaîtra une contraction économique substantielle et, dans l’immédiat, une augmentation significative du chômage. « Notre propre pays n’en sera pas épargné. Les défis auxquels nous avons été confrontés, tels que la faible croissance économique, le chômage, la pauvreté et les inégalités, ont été exacerbés par la pandémie », a déclaré Cyril Ramaphosa.

Sur le plan d’actions de son gouvernement pour améliorer la situation socioéconomique de l’Afrique du Sud, le président a reconnu que les efforts de son équipe, pour redresser l’économie en vue de créer des opportunités pour les jeunes, stabiliser les finances publiques et restaurer les entreprises publiques, ont maintenant subi un grand revers. « Pour sortir de cette crise, il faudra un effort extraordinaire. Notre principale préoccupation, en cette journée des travailleurs, est pour la santé de tous nos citoyens », a-t-il déclaré. « Des millions de nos habitants vivent toujours dans des quartiers informels et des zones surpeuplées. Beaucoup n’ont toujours pas accès à l’eau et à l’assainissement adéquats, et beaucoup sont sous-alimentés. »