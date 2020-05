Coronavirus : plus de 8 000 cas confirmés au Nigéria

Le nombre de personnes atteintes du coronavirus au Nigéria a dépassé la barre des 8 000 cas, selon un dernier bilan établi lundi soir par l’agence de contrôle des maladies (NCDC).

Le nombre de cas confirmés au Nigéria ne cesse de grimper. Au cours des dernières 24 heures, 229 nouveaux cas d’infection ont été enregistrés. Des chiffres qui portent à 8 068, le nombre total de cas recensés. Sur ces nouveaux cas, 90 ont été recensés à Lagos, 27 à Katsina et 26 à Imo. Les autres Etats qui ont aussi dénombrés des cas sont : Kano (23 cas), FCT (14), Plateau (12), Ogun (09), Delta (07), Borno (05), Rivers (05), Oyo (04), Gombe (03), Osun (02), Anambra (01) et Bayelsa (01). «8 068 cas de COVID-19 au Nigéria, libérés: 2 311, décès: 233 », a annoncé le NCDC sur son compte Twitter officiel.

L’épidémie de coronavirus, qui a contaminé plus de 5,5 millions de personnes et tué près de 350 000 malades à travers le monde, continue de se propager. L’Europe, où plus de 173 000 personnes sont décédées de Covid-19, poursuit avec prudence son retour à la normale, tandis que les États-Unis se rapprochent douloureusement de la barre des 100 000 morts et que plus de 40 000 personnes ont péri en Amérique latine et dans les Caraïbes.