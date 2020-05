Coronavirus : plus de 300 000 morts dans le monde

Avec plus de 4000 décès ces dernières 24 heures, le coronavirus a déjà tué plus de 300 000 personnes dans le monde, selon le bilan établi ce jeudi par l’université américaine Johns Hopkins.

A ce jeudi 14 mai 2020, 300 074 décès dus au Covid-19 ont été enregistrés depuis la première confirmation en décembre, en Chine. De plus, dans le monde, il y a plus de 4,3 millions de cas confirmés. Selon l’université américaine Johns Hopkins, ces chiffres funestes sont dus au fait que le nombre de décès a connu une hausse spectaculaire deux semaines après que l’humanité décomptait 200 000 morts. Cependant, l’université précise que ce bilan ne reflète qu’une fraction du nombre réel d’infections, car de nombreux pays ne réalisent des tests que sur des personnes hospitalisées.

Plus de 4,3 millions dont 81 576 nouveaux cas confirmés au coronavirus ont été recensés sur l’ensemble de la planète. En tête de liste avec le plus grand nombre de décès causés par la maladie : États-Unis, Royaume-Uni, Italie, Espagne, France et Brésil. Mercredi, le Brésil a dépassé la France en terme de nombre de personnes infectées par le nouveau coronavirus et est devenu le 6e pays au monde avec plus de cas de la maladie . Les pays avec le plus de cas sont: