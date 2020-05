Coronavirus : « Nous ne sommes pas l’ennemi », la Chine réplique à Donald Trump

La Chine affirme qu’elle soutient les efforts de l’Organisation mondiale de la santé pour enquêter sur l’origine de la pandémie de COVID-19, et s’oppose aux tentatives des États-Unis et de certains autres pays de politiser le problème et d’attaquer Pékin.

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, interrogée sur les commentaires du président américain, Donald Trump, comparant l’épidémie à Pearl Harbor et aux attentats du 11 septembre, a déclaré que l’ennemi auquel les États-Unis étaient confrontés était le coronavirus et non la Chine. Les États-Unis ont intensifié leurs pressions sur la Chine pour révéler des détails sur les origines de l’épidémie de COVID-19, y compris le patient zéro. Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, a déclaré qu’il y avait 128 jours, depuis que le Dr Ai Fen, directeur de l’unité d’urgence de l’hôpital central de Wuhan en Chine, avait partagé sur Internet des informations sur un patient atteint du virus du SRAS.

Il a dit que, si la Chine avait été transparente à propos de l’épidémie, des centaines de milliers de vies et l’économie mondiale auraient pu être épargnées. « La Chine refuse toujours de partager les informations, dont nous avons besoin pour assurer la sécurité des personnes, telles que les isolats viraux, les échantillons cliniques et les détails sur les nombreux patients COVID-19 en décembre 2019, sans parler du » patient zéro « , a déclaré Pompeo. Il a déclaré que les États-Unis avaient besoin de partenaires fiables prêts à partager des données en temps opportun.