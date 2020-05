Coronavirus: Madagascar appelle les présidents africains à « l’audace et la solidarité » (Vidéo)

Alors que le coronavirus continue lentement sa progression en Afrique, le président malgache Andry Rajoelina continue d’appeler à une solution africaine. Vendredi, il s’est réuni avec huit de ses pairs pour justement évoquer la Covid-19 et comment en arriver à bout en Afrique.

«Nous sommes réunis ici en ce jour par visioconférence dans un contexte difficile dans le monde mais surtout pour l’Afrique », a commencé le président malgache avant de rentrer dans le vif du sujet. Il a évoqué l’impact économique du virus qui n’épargne aucun pays et qui fait souffrir le continent et a aussi appelé à l’annulation de la dette. « L’économie mondiale et nationale sont figées. Les échanges commerciaux et autres transactions, piliers de la croissance de nos pays sont ralentis. Les impacts sur nos pays sur nos peuples sont tragiques et c’est pour cette raison que je rejoins tous les chefs d’Etats tout à l’heure sur l’annulation de nos dettes », a-t-il indiqué.

Cependant, Andry Rajoeline pense que l’Afrique a les moyens de se défendre et de combattre le coronavirus. Et pour cela, il a appelé à un peu plus d’audace et de solidarité. « Actuellement on parle de guerre mais cette fois-ci ce ne sont pas les bombes ni les balles qui seront nos munitions mais l’intelligence de nos scientifiques, l’audace des leaders et notre solidarité », a indiqué Rajoeline. Abordant le fameux remède contre le Covid-19, il a tapé carte sur table. « La nature est là pour nous offrir la meilleure et la plus fiable des solutions mes chers frères… ».