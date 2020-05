Coronavirus : l’Union africaine discute avec Madagascar pour obtenir son remède

L’Union africaine est en discussion avec la République de Madagascar, par le biais de son ambassade à Addis-Abeba, en vue d’obtenir des données techniques concernant la sécurité et l’efficacité d’un remède à base de plantes, récemment annoncé par Madagascar pour la prévention et le traitement de COVID-19.

À cet égard, la commissaire aux affaires sociales de l’UA, SE Amira ElFadil, a convoqué une réunion avec le chargé d’affaires de la République de Madagascar, M. Eric Randrianantoandro, le 30 avril, au cours de laquelle il a été convenu que l’État membre fournirait à l’Union africaine, les détails nécessaires concernant le remède à base de plantes. Une fois les détails fournis, l’Union, par le biais des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), examinera les données scientifiques recueillies jusqu’à présent sur l’innocuité et l’efficacité du COVID-Organics. Cet examen sera basé sur les normes techniques et éthiques mondiales pour recueillir les preuves scientifiques nécessaires concernant les performances du tonique.

Ces développements font suite à la participation du président de Madagascar, SE Andry Rajoelina, à une réunion par téléconférence du Bureau de l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement de l’UA avec les présidents des Communautés économiques régionales (CER) de l’UA le 29 avril 2020, à laquelle il a participé en tant que Président du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), et où il a fait une présentation à ses pairs, concernant le remède à base de plantes.

La téléconférence a été convoquée par SE le Président Matamela Cyril Ramaphosa de la République d’Afrique du Sud, et Président de l’Union Africaine (UA), et avait pour but d’informer les Présidents des CER des actions et initiatives entreprises par l’Union Africaine en réponse à la propagation de la pandémie de coronavirus (COVID-19) sur le continent. La réunion a également permis aux présidents des CER d’informer le Bureau des mesures régionales prises en réponse à la pandémie de COVID-19.