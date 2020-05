Coronavirus : l’OMS va enfin expérimenter la médecine traditionnelle

Le manque de remède contre le Coronavirus a poussé l’Organisation mondiale de la santé à se pencher vers d’autres acteurs de la recherche scientifiques. Au moins 70 experts en médecine traditionnelle ont eu une rencontre avec l’organisation dans le but de trouver un remède contre la maladie.

Dans un message sur Twitter, la branche Afrique de l’OMS a annoncé que l’organisation avait réuni 70 experts et praticiens de la médecine traditionnelle pour une concertation dans le but de trouver un remède efficace contre la Covid-19. Plusieurs propositions de remède ont été faites et l’organisation sanitaire a déclaré qu’un accord avait été conclu avec les experts en phytothérapie sur les essais cliniques de leurs remèdes, rapporte Sahara Reporter. La réunion intervient quelques jours après que Madagascar a déclaré avoir trouvé un remède à base de plantes capable de guérir la maladie.

En fait, le produit malgache, Covid Organics, est présenté par le président du pays, Andry Rajoelina, comme une décoction efficace contre la maladie. Cependant l’OMS et plusieurs autres organisation et personnalités du monde, ont tout fait pour vilipender le produit sous prétexte que cela n’était que le fruit de traitement traditionnel et de charlatanisme. «Si ce n’était pas Madagascar, et si c’était un pays européen qui avait découvert ce remède, y aurait-il tant de doute? Je ne pense pas », a-t-il déclaré aux médias français lors d’une interview. Mais après que Rajoelina a accusé l’OMS de mauvaise foi, l’organisation semble vouloir se racheter en se penchant sérieusement sur la piste de la médecine traditionnelle.