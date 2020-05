Coronavirus : l’OMS rompt le silence suite aux accusations de connivence avec la Chine

Alors que les différentes réactions se font insistantes sur une possible connivence de l’OMS avec la Chine relative à la mise en garde du monde sur la pandémie de COVID-19, l’organisation a décidé de se défendre en répondant aux accusations.

Un média allemand, Der Spiegel, a affirmé que son service de renseignement fédéral, connu sous le nom de Bundesnachrichtendienst ou BND, avait découvert que la Chine avait exhorté l’OMS à ne pas alerter le monde au sujet de la pandémie suffisamment tôt, rapporte le Daily Post. Il a également allégué que le directeur général de l’OMS, Tedros Ghebreyesus et le président chinois Xi Jinping, avaient parlé au téléphone le 21 janvier. Cependant, dans un tweet dimanche, l’agence de santé a qualifié le rapport de faux.

« Déclaration sur les fausses allégations dans Der Spiegel: les rapports d’un appel téléphonique du 21 janvier entre le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus et le président chinois Xi Jinping sont infondés et faux », a indiqué le tweet. «Ils n’ont pas parlé le 21 janvier et ils n’ont jamais parlé par téléphone. Ces rapports inexacts distraient et nuisent aux efforts de l’OMS et du monde pour mettre fin à COVID-19. La Chine a confirmé la transmission interhumaine du nouveau coronavirus le 20 janvier 2020 « , a ajouté l’OMS. Cette réaction de l’Organisation mondiale de la santé vient donc confondre ses détracteurs et le rapport de l’agence allemande.