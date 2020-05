Coronavirus : l’Institut Pasteur a menti sur le nombre de nouveaux cas à Madagascar

Alors que la confusion régnait autour du nombre réel de cas confirmés de Coronavirus à Madagascar, les autorités ont diligenté une enquête pour faire la lumière et donner les réels résultats. A la suite de ces enquêtes, il s’est avéré que des erreurs ont été commises dans les résultats de tests menés par l’Institut Pasteur du pays.

À la suite de la publication, jeudi 7 mai, de chiffres divergents de contaminations au coronavirus à Madagascar, où les autorités avaient annoncé 35 cas positifs à la Covid-19, alors que l’OMS en avait annoncé 67, le gouvernement a diligenté une enquête et demandé des comptes à l’Institut Pasteur, qui a réalisé les tests. Des contre-tests ont donc été effectués par le laboratoire Charles Mérieux et par l’Institut Pasteur simultanément et le résultat est ahurissant. Sur Cinquante-six tests effectués, seulement cinq personnes avaient été déclarées positives au Coronavirus, a indiqué le gouvernement dans un communiqué. Une situation plutôt gênante pour l’Institut Pasteur, considéré comme une institution plutôt sérieuse.

« L’Institut Pasteur avait indiqué qu’il y avait 67 cas positifs. Finalement, il n’y en a que 5. Donc, c’est très grave et c’est par rapport à ces anomalies que nous leur avons posé des questions. Mais pour le moment, ils ne nous ont pas donné de réponse satisfaisante », a indiqué le ministre de la Communication, Lalatiana Rakotondrazafy. Le gouvernement malgache ne compte donc pas en rester-là et des dispositions sont prises pour que les responsabilités de cette monumentale « erreur » soient situées. D’ailleurs, le gouvernement a décidé d’associer à l’Institut Pasteur, le laboratoire Charles Mérieux pour les prochains tests dans le pays, afin d’éviter de telles grossières erreurs.

La théorie du Complot

Cette situation survient, alors que Madagascar fait la promotion de son produit « Covid Organics », une décoction à base de plantes traditionnelles qui est considérée comme efficace contre le Coronavirus. Plusieurs Africains ont félicité le président Andry Rajoelina pour avoir eu le courage et l’audace de proposer et de mettre à disposition le produit local, alors que, sous d’autres cieux, les dirigeants attendent gentiment que l’Occident leur propose quelque chose à utiliser contre Covid-19 ; d’autres font même tout pour étouffer les propositions des chercheurs et tradi-thérapeutes locaux.

Dans tous les cas, la théorie du complot n’est pas loin et des internautes ont d’ailleurs commencé à évoquer la proximité de l’Institut Pasteur avec l’Etat français et le fait que les Occidentaux feraient tout pour que le Covid Organics n’ait pas de succès, afin de ne pas entacher les plans de leurs grosses boites pharmaceutiques. Ce ne sont que des hypothèses d’internautes passionnés, certes, mais il serait préférable qu’au lieu de vilipender le produit, les organisations internationales et autres institutions se penchent sur ses réelles vertus. « Le problème du Covid Organics, c’est qu’il vient d’Afrique », avait indiqué Rajoelina, et cela pourrait se voir confirmé, s’il s’avérait, après enquêtes, que les excédents de cas confirmés, étaient un acte de sabotage.